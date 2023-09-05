Эксперты СНГ согласовали договор о Международной организации по русскому языку

Также они согласовали проект соответствующего решения Совмина СНГ

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Экспертная группа из представителей стран Содружества Независимых Государств согласовала проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку и соответствующего решения Совмина СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"Эксперты доработали и согласовали проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также согласовали проект решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу. Проекты документов направлены в государства - участники СНГ для внутригосударственного согласования, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании, состоявшемся в формате видеосвязи, приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества и Исполкома СНГ.

Первое заседание экспертной группы по разработке учредительных документов Международной организации по поддержке и продвижению русского языка прошло 15 марта. Инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании организации лидеры стран Содружества поддержали на саммите, состоявшемся в Астане в октябре 2022 года. Тогда же была утверждена концепция организации.