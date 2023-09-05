РБК: станцию метро у аэропорта Внуково откроют 6 сентября

После открытия станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" метро Москвы станет единственным в России, где есть станция прямо в аэропорту

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Станцию метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии откроют в среду, 6 сентября. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к одной из транспортных компаний Москвы и к департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ТАСС запросил подтверждение информации у строительного и транспортного комплекса Москвы, а также в столичном метрополитене. К моменту публикации материала ведомства не ответили.

Протяженность нового участка Солнцевской линии метро составит 4,9 км. На нем построили две станции - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 м над рекой Ликовой и снова уходить под землю. Ожидается, что новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также пассажиров аэропорта Внуково.

После открытия этих станций метро Москвы станет единственным в России, где есть станция прямо в аэропорту.