5 сентября, 11:26

На юге и северо-востоке Москвы появятся новые объекты образования

Для объектов уже выпущены градостроительные планы земельных участков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Два объекта образования планируется построить на юге и северо-востоке столицы за счет городского бюджета. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Развитие образовательной инфраструктуры идет параллельно с комплексным развитием районов. Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Первый из объектов расположен по адресу: ул. Медынская, з/у 6Б/2 (Южный административный округ). Площадь участка составит около 1 га. На нем предполагается строительство образовательного учреждения площадью 9 тыс. кв. м и высотой до 25 м. Второй участок в 1,9 га находится по адресу ш. Алтуфьевское, вл. 53 (Северо-Восточный административный округ). Площадь будущего здания составит около 19 тыс. кв. м. 

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