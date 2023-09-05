FT: Европу посетило летом наибольшее с 2019 года число туристов

По информации компании ForwardKeys, скачок цен не помешал увеличению количества бронирований на авиабилеты в европейские страны

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Европейские страны приняли нынешним летом наибольшее за последние несколько лет число туристов, прежде всего из США, несмотря на экономические проблемы, рост инфляции и аномально высокие температуры. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным аналитической компании ForwardKeys, скачок цен не помешал увеличению количества бронирований на авиабилеты в европейские страны. В Северной и Центральной Европе этот показатель вырос в июне - августе на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Южной Европе - на 13%. При этом количество заказов на авиарейсы в июне - августе в Грецию на 10% превысил допандемийный уровень.

По сведениям отраслевой компании STR, заполняемость отелей в июле была всего лишь на 4% ниже уровня того же месяца 2019 года, хотя средняя стоимость проживания в номерах стала значительно выше, чем четыре года назад, прежде всего в таком туристическом центре мира, как Париж.

По оценке французского министра-делегата, курирующего туризм, Оливии Грегуар, одна из самых посещаемых стран мира выиграет от рекордного дохода в туристической сфере, который может составить €64-67 млрд после "очень хорошего" летнего сезона. Согласно статистическим данным, Испания приняла в январе - июле 47,6 млн иностранных гостей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и всего на 0,8% ниже уровня 2019-го.

Однако подобный наплыв путешественников "обостряет давно уже существующие проблемы, касающиеся, в частности, нехватки обслуживающего персонала, номеров и неблагоприятных последствий для местных общин" растущего потока туристов, констатирует исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер.

Как сообщалось ранее, цены на туристические услуги стран - членов еврозоны в нынешнем сезоне растут быстрее, чем общая инфляция. Оживление активности в сфере туризма после пандемии коронавируса способствовало росту цен на услуги: в июле инфляция в этом секторе составила 5,6% в годичном измерении по сравнению с целевым показателем на уровне 2%. В соответствии с информацией международной гостиничной сети Accor за первые шесть месяцев 2023 года стоимость номеров в отелях поднялась в среднем на 18% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средняя цена авиаперелетов в Европе за год выросла на 31,6%, передает компания по работе с данными RDC.