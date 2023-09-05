В АСИ сообщили о выстраивании с регионами инфраструктуры для решения 52 жизненных ситуаций

В числе ситуаций выделены в том числе переобучение для работы по другой специальности, длительные заболевания, приобретения недвижимости и зачисление ребенка в детский сад, получение ипотеки или крупного кредита, поступление ребенка в школу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и власти регионов России выстраивают инфраструктуру, которая позволяет работать с конкретными жизненными ситуациями, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"Мы спросили людей, какие важные ситуации [есть] в их жизни, с которыми они часто встречаются. У нас в целом по стране 52 жизненные ситуации были определены. <…> Мы сегодня с регионами выстраиваем инфраструктуру, которая позволяет нам работать с конкретными жизненными ситуациями, оценивая пользовательские пути, и находить решения, которые не только закрываются государственными услугами и сервисами, а мы вовлекаем сюда общество, бизнес, некоммерческие организации и благотворительные фонды", - сказала она.

Чупшева отметила, что большой охват и значимость для граждан имеет волонтерская деятельность.

"Интересно, что очень много людей сталкиваются с депрессией, с одиночеством - это сегодня вызов глобальный, не только для нашей страны. Мы должны понимать, как в социальной политике мы можем ответить на этот вызов", - отметила также гендиректор АСИ.

Согласно представленной на форуме презентации, в числе ситуаций выделены в том числе переобучение для работы по другой специальности, длительные заболевания, приобретения недвижимости и зачисление ребенка в детский сад, получение ипотеки или крупного кредита, поступление ребенка в школу.

О форуме

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.