В Минпросвещения сообщили, что Wi-Fi есть более чем в половине российских школ

Кроме того, в 2023 году все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение, отметил первый замглавы ведомства Александр Бугаев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более половины российских школ подключены к Wi-Fi, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Я считаю, наше одно из самых серьезных достижений - за это большое спасибо коллегам из Минцифры и нашим партнерам, с которыми мы работаем, - это обеспечение доступа к широкополосному интернету во всех образовательных организациях нашей страны, в том числе в более 50% школ он у нас уже есть", - сказал он на V Форуме социальных инноваций регионов.

Бугаев также напомнил, что в этом году все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение.