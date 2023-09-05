5 сентября, 11:34

В Минпросвещения сообщили, что Wi-Fi есть более чем в половине российских школ

Кроме того, в 2023 году все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение, отметил первый замглавы ведомства Александр Бугаев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более половины российских школ подключены к Wi-Fi, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Я считаю, наше одно из самых серьезных достижений - за это большое спасибо коллегам из Минцифры и нашим партнерам, с которыми мы работаем, - это обеспечение доступа к широкополосному интернету во всех образовательных организациях нашей страны, в том числе в более 50% школ он у нас уже есть", - сказал он на V Форуме социальных инноваций регионов.

Бугаев также напомнил, что в этом году все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение. 

Теги:
РоссияБугаев, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация