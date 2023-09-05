5 сентября, 12:07

Около 4 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатное обучение профессиям

Популярными направлениями обучения стали педагогика, психология и программирование

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. жителей Московской области с начала текущего года прошли бесплатное обучение по востребованным в регионе профессиям. Среди популярных направлений - педагогика, психология и программирование, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года почти 4 тыс. жителей региона прошли бесплатное обучение. Популярными направлениями обучения стали педагогика, психология и программирование. Наиболее подходящая образовательная программа подбирается индивидуально для каждого после прохождения профориентации", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что обучение востребованным в регионе профессиям проводится бесплатно в рамках национального проекта "Демография". Профориентация помогает определиться в выборе сферы деятельности. В момент прохождения профориентации учитывают личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности рынка труда. 

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