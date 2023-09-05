В честь Дня города в парке "Остров мечты" проведут концерт

Все мероприятия бесплатные

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Музыкальные выступления, хореографические номера и концерт подготовили в московском парке "Остров мечты" ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Остров мечты" 9 сентября проведет большой концерт ко Дню города в городском променаде, а 10 сентября организует анимационную программу на территории МФК "Солнце Москвы". Гостей мероприятий ждут музыкальные выступления, хореографические номера от детских коллективов, мастер-классы и конкурсы с призами, а также фотосессия с Дримчиками. Все мероприятия бесплатные", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 9 сентября в 13:00 на центральной площади городского променада "Острова мечты" Дримчики откроют большую праздничную программу ко Дню города веселыми играми и фотосессией с гостями. В 14:00 на сцене юные артисты исполнят известные песни о Москве и выступят с хореографическими номерами. Также во время праздничного концерта гости смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе.

В 14:00, 15:30 и 17:00 для всех желающих пройдут творческие мастер-классы по украшению пряников глазурью, созданию красочных значков и росписи деревянных фигурок. В течение дня до 18:30 гостей ждут увлекательные викторины и конкурсы от ведущего с розыгрышем подарков. Завершится праздник в 18:30 ярким шоу воздушных шаров с участием Дримчиков.

"10 сентября "Остров мечты" примет участие в праздновании Дня города на территории МФК "Солнце Москвы". Новые герои парка развлечений устроят веселую дискотеку в 13:00 на главной сцене. Гости также смогут сделать фото с Дримчиками и прокатиться вместе с ними на самом большом в Европе колесе обозрения. Вход на мероприятия свободный", - добавили в пресс-службе.