Свыше 34 тыс. человек посетили Московскую международную книжную ярмарку в "Экспоцентре"

На площадках ярмарки прошло свыше 300 мероприятий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 34 тыс. человек стали посетителями 36-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая проходила в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 30 августа по 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ярмарки.

"За пять дней, с 30 августа по 3 сентября, ММКЯ посетили более 34 тыс. человек. Ярмарка проходила в гибридном формате, объединяющем онлайн- и офлайн-участие, благодаря чему она была доступна из любой точки мира. "ВКонтакте" вновь стала партнером и официальной социальной сетью ярмарки. Мероприятия транслировались в сообществе ММКЯ "ВКонтакте". Записи ключевых мероприятий в сообществе ярмарки собрали более 1,5 млн просмотров", - говорится в сообщении.

Свои новинки и бестселлеры на ярмарке представили более 300 издательств из России и других стран - Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая и Ирана. На семи площадках ММКЯ прошло более 300 мероприятий, включая презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции, семинары и мастер-классы. Участие в ярмарке приняли современные писатели Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Александра Маринина и другие. Параллельно с ММКЯ впервые проходила Московская международная детская книжная ярмарка.

ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. 36-я ММКЯ прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российского книжного союза и правительства Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.