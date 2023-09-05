МЧС планирует в 2024 году провести арктические учения во время полярной ночи

По словам главы ведомства Александра Куренкова, учения проведут "в рамках определенного усложнения задач"

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС России планирует провести учения в условиях полярной ночи в 2024 году в Арктике, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

"В 2024 году в рамках определенного усложнения задач мы бы хотели провести эти учения в условиях полярной ночи", - сказал он.

Куренков находится в Белоруссии, где проходят учения спасательных подразделений стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности "Скала-2023". В течение шести дней спасатели отрабатывают действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.