5 сентября, 12:01
Арктика

МЧС планирует в 2024 году провести арктические учения во время полярной ночи

По словам главы ведомства Александра Куренкова, учения проведут "в рамках определенного усложнения задач"

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС России планирует провести учения в условиях полярной ночи в 2024 году в Арктике, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

"В 2024 году в рамках определенного усложнения задач мы бы хотели провести эти учения в условиях полярной ночи", - сказал он.

Куренков находится в Белоруссии, где проходят учения спасательных подразделений стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности "Скала-2023". В течение шести дней спасатели отрабатывают действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация