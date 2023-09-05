В России за неделю зарегистрировали более 5 тыс. случаев COVID-19

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", уточнили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал за неделю около 5,2 тыс. случаев заболевания ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"За последнюю неделю зарегистрировано порядка 5,2 тыс. случаев заболевания COVID-19", - рассказали в пресс-службе.

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 4 сентября 2023 года в базу VGARus с нарастающим итогом загружено более 271 тыс. геномных последовательностей, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - добавили в Роспотребнадзоре.