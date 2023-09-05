В кабмин направили законопроект о дополнительных выходных в первый триместр беременности

Женщины могут получить до 45 выходных, оплачиваемых в размере среднего заработка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, предоставляющий женщинам возможность получить до 45 дополнительных оплачиваемых выходных в первые три месяца беременности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Слуцкого.

Авторы проекта предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив статью 255. Согласно предлагаемым изменениям, беременной женщине по письменному заявлению будет предоставляться до 45 дополнительных оплачиваемых выходных в течение первых трех месяцев беременности. При этом каждый такой выходной будет оплачиваться в размере среднего заработка.

По словам разработчиков инициативы, именно первые три месяца беременности очень важны для нормального развития плода, "самый уязвимый период приходится на ранние сроки беременности". Авторы считают, что законопроект будет способствовать повышению правовых гарантий для беременных и эффективности охраны их здоровья и здоровья будущих детей.