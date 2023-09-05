В Таджикистане в этом учебном году будут преподавать 66 российских педагогов

Большинство из них - учителя русского языка, сообщило представительство Россотрудничества

ДУШАНБЕ, 5 сентября. /ТАСС/. Педагоги из России в этом учебном году будут преподавать в 11 городах и поселках Таджикистана по программе "Российский учитель за рубежом", всего в республику прибыли 66 учителей, в том числе 10 из них впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане.

"В Таджикистан в рамках программы "Российский учитель за рубежом" для работы в 2023-2024 учебном году прибыли 66 преподавателей. 10 из них впервые принимают участие в проекте", - сказала пресс-секретарь представительства Ляйсан Абдуллина.

Она отметила, что прибывшие в республику впервые учителя усилят педагогический состав школ в Худжанде, Исфаре и Канибадаме.

По словам собеседницы агентства, учителя приехали из 26 регионов России. Наибольшее количество педагогов будут преподавать русский язык - 22 человека, еще 12 человек станут учителями начальных классов. Также в Таджикистан приехали 10 учителей математики, девять - биологии, шесть - химии, три - физики, два учителя информатики и по одному учителю истории и географии.

Проект "Российский учитель за рубежом" направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. Проект уже реализуется в Киргизии, Вьетнаме, Монголии, Сербии, Узбекистане и Турции, а также Таджикистане, который стал первой страной, куда прибыли учителя из РФ.

По данным Министерства образования и науки Таджикистана, в стане действуют 60 школ, где учебный процесс проходит только на русском языке, 178 школ с русским и таджикским языками обучения. В республике также построено пять совместных российско-таджикских школ, где преподают только на русском языке и по российским образовательным стандартам.