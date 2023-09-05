Число детских лагерей с нарушениями санитарных норм снизилось в 1,5 раза

Проверено свыше 33 тыс. лагерей, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число детских оздоровительных лагерей с нарушениями санитарного законодательства сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В части проверок детских оздоровительных учреждений было отмечено, что доля лагерей с выявленными нарушениями требований санитарного законодательства в текущем году в 1,5 раза ниже показателя 2022 года. Проверено свыше 33 тыс. лагерей, из которых 88% - в ходе профилактических визитов, т.к. располагались на базе образовательных организаций и 12% - в ходе плановых проверок. По результатам проведенных проверок в лагерях составлено порядка 4 тыс. протоколов, вынесено более 3,5 тыс. постановлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число поступивших обращений на организацию питания в лагерях снизилось по сравнению в 2022 годом в три раза.

"Также в ходе летней кампании на 11% увеличилось число проверенных поставщиков пищевых продуктов в лагеря по сравнению с прошлым годом. Также в три раза снизилась доля проб пищевых продуктов, не соответствующих санитарно-химическим показателям", - добавили в пресс-службе.

Всего за все время проверок специалистами было отобрано и исследовано более 10 тыс. проб пищевых продуктов, свыше 31 тыс. проб питьевой воды, почти 3,5 тыс. проб воды открытых водоемов, 4,7 тыс. проб песка. Обследовано около 2 тыс. пассажирских составов, перевозивших детей к местам отдыха и обратно.