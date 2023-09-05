Глава ГИБДД призвал инспекторов не штрафовать, а просить убирать мешающие обзору гаджеты

По словам Михаила Черникова, от того, что сотрудник ведомства выпишет штраф, ничего не изменится

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в случае выявления водителей, установивших нарушающий обзорность планшет на лобовое стекло, не должны сразу привлекать их ответственности и выписывать штрафы, а должны помочь им устранить это нарушение. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на брифинге, посвященном изменениям в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле, [это] не означает привлечения к ответственности. Это означает, что сотрудник Госавтоинспекции должен попросить убрать его. От того, что он выпишет ему штраф, мы же все объективно понимаем, не изменится ничего", - сказал он.

1 сентября вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, изменения касаются шин, тормозной системы, двигателя и обзорности. Как отмечали в пресс-центре МВД России, запрета на использование видеорегистратора, если он не мешает обзорности, нет.