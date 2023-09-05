Более 60% прошедших экзамен по латышскому языку для продления ПМЖ россиян не сдали его

Поправки в закон о миграции обязали граждан России получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Проживающие в Латвии граждане России, которых вынудили пройти экзамен по латышскому языку для продления статуса постоянного жителя ЕС в этой стране, не смогли с первого раза его сдать. Об этом сообщило агентство LETA.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.

Экзамены проводились с 11 апреля по 29 августа. О желании пройти тестирование заявили 13 тыс. человек, но в итоге написали его только 11 тыс. Из них 61% не сдал. "Около 6,5 тыс. россиян заявили о намерении сдавать экзамен снова", - сказала директор Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.

Согласно подсчетам властей Латвии, всего в стране языковое тестирование должны сдать около 18 тыс. россиян, желающих остаться в стране. Если они этого не сделают и не предоставят властям необходимые документы, разрешения на ПМЖ истекут, и они не смогут остаться в республике после 2 декабря.

22 августа сообщалось, что латвийское правительство собирается внести изменения в закон о миграции, чтобы граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, могли получить временный вид на жительство на два года и за это время пройти языковой тест. Соответствующие поправки МВД Латвии внесло в Сейм страны.