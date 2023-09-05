Более 42 тыс. семей в Подмосковье получили выплаты на новорожденных с начала года

Размер финансовой поддержки составляет 20 тыс. рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 42 тыс. семей Подмосковья с новорожденными детьми с начала 2023 года получили региональную выплату в размере 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Более 840 млн рублей выплачено семьям на новорожденных детей в Подмосковье. С начала года денежную выплату в размере 20 тыс. рублей получили более 42 тыс. семей с малышами", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе пояснили, что в Московской области действует программа "Я родился в Подмосковье", благодаря которой семьи с новорожденными детьми могут выбрать подарочный набор, либо денежные средства.

"Эта программа стала настоящим подспорьем для многих родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в связи с появлением нового члена семьи. Выплата позволяет родителям купить необходимые вещи для ребенка, оплатить медицинские услуги и другие расходы", - отметила министр.