Власти Москвы заявили о работе над сотрудничеством с КНР в туризме и кинематографе

Председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов отметил, что между Россией и Китаем не прекращаются гуманитарные обмены, идет активная реализация совместных проектов

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство российской столицы ведет активную работу над продвижением сотрудничества с Китаем в области туризма и в кинематографе. Об этом заявил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

"По заданию мэра [Сергея Собянина] мы действуем комплексно по всем направлениям, - сообщил он журналистам в Российском культурном центре, комментируя перспективы наращивания сотрудничества между столицей РФ и Китаем в области туризма и кинематографа. - Я полагаю, что в туризме [у российско-китайского сотрудничества] нет сложностей, есть только возможности".

Как он уточнил, в соответствии с указанием Собянина в Москве создается современная платформа для развития киноиндустрии. "Это целая система мер поддержки, когда производители фильмов приезжают на съемки и получают весь комплекс необходимых услуг, - пояснил Козлов. - Кроме того, наш город финансово помогает кинопроизводителям, если в их фильмах показаны улицы города".

По поводу наращивания взаимодействия с КНР в туристической сфере председатель комитета отметил, что власти Москвы "проводят в данном направлении политику открытости". "Мы рады каждому туристу, из любой страны", - подчеркнул он. По поводу гостей из Китая Козлов отметил, что это "желанные и значимые туристы".

Отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества между представителями кинематографа российской столицы и китайскими партнерами, председатель комитета заявил, что "изначально оптимистично настроен". "Вся энергия команды мэра сейчас направлена на то, чтобы производство фильмов в Москве возрастало. Это очень важный катализатор, драйвер развития экономики", - сказал Козлов.

Комплексное культурно-гуманитарное развитие

Председатель комитета напомнил, что для съемок фильмов, в которых фигурирует Москва, нужно привлекать партнеров из смежных с кино отраслей. "К тому же это возможность показать город туристам, заинтересовать людей", - отметил он.

На вопрос китайского журналиста, можно ли считать Москву безопасным направлением для туризма, Козлов ответил утвердительно. Он выразил заинтересованность в том, чтобы как можно больше представителей СМИ из Китая посещали российскую столицу, создавали многочисленные сюжеты о жизни города. "Мы уже пригласили несколько блогеров из КНР, чтобы они своими глазами увидели Москву, рассказали о полученных впечатлениях своим подписчикам", - добавил глава комитета.

По мнению Козлова, Россия и Китай в культурном плане имеют много общего. На этом фоне, как он подчеркнул, между двумя странами не прекращаются гуманитарные обмены, идет активная реализация совместных проектов.

Предполагается, что киноиндустрия и сфера туризма будут гармонично дополнять друг друга в сотрудничестве между РФ и КНР. Ранее Сергей Собянин сообщил журналистам, что для съемок фильмов различным студиям в Новой Москве отдано уже 180 га парка "Москино", который будет кластером мирового уровня.