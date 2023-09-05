СМИ: Алексея Панина задержали в Таллине в нетрезвом состоянии

По сведениям портала Delfi, актер "стучался в двери квартир и бил посуду"

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники эстонской полиции задержали в Таллине российского актера Алексея Панина в состоянии опьянения, ранее объявленного в розыск МВД РФ за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил портал Delfi.

По данным портала, Панин "стучался в двери квартир и бил посуду". Его задержали сотрудники эстонской полиции и направили в вытрезвитель. Публикация сопровождается видеозаписью, на которой полицейский ведет Панина в наручниках в патрульную машину.

Следователи столичного управления СК в начале мая возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) за высказывания Панина, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Панин - российский актер театра и кино. Лауреат государственной премии РФ. Неоднократно имел проблемы с законом и попадал в разные инциденты. Так, в 2018 году суд запретил ему покидать пределы России и управлять автомобилем в связи с долгом по алиментам и штрафам, который составлял более 1,2 млн рублей. В конце того же года был привлечен к ответственности за курение в туалете самолета. Последние годы проживает в Испании.