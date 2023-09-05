В Москве коммунальную технику подготовили к осенне-зимнему сезону

Летом провели регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замену жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. единиц средств малой механизации", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы - обновление узлов и агрегатов, замена транспортных лент и механизмов распределения противогололедных материалов.

"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.