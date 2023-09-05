В ГИБДД заявили, что водителям не грозят штрафы за езду на липучей резине круглый год

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников отметил, что использование такой резины более эффективно зимой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Водители могут ездить на липучей резине круглый год, установленными нормами это не запрещено. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Есть такое понятие - липучка. <...> Она не запрещена летом. Липучая резина может использоваться хоть когда. Вопросов к ней нет. И всесезонная резина может эксплуатироваться и зимой, и летом", - сказал он на брифинге, посвященном изменениям в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Черников отметил, что при движении на липучей резине летом износ ее больше, чем зимой. Использование такой резины более эффективно зимой. "Отстранять за эксплуатацию "липучки" никто никого не будет. Ее использование не является условием, при котором запрещается движение", - подчеркнул глава ГИБДД.

Если водитель совершил ДТП, отметил Черников, то все будет рассматриваться комплексно, в том числе техническое состояние транспортного средства, включая данные о стоявших на нем шинах. "[Если] видят, что стоит липучая резина, [то] никаких нарушений по техническому регламенту здесь нет", - добавил он.

1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, - установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале.