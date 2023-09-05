В Вологодской области представят более 25 картин на первом форуме детских фильмов

Церемония открытия пройдет в концертном зале "Русский дом" с участием актеров театра и кино

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый кинофорум "Детский киномай" при участии одноименного благотворительного фонда пройдет в Вологде и Соколе Вологодской области с 6 по 10 сентября. На нем представят более 25 детских фильмов, сообщили ТАСС организаторы.

"Первый кинофорум в Вологде - это важное событие для нашего фонда и для всех детей, которые любят кино и творчество. Это не только возможность познакомиться с новыми российскими фильмами для детской и юношеской аудитории, но и зарядиться позитивными эмоциями, получить долю вдохновения и мотивации на творчество. Мы верим, что каждый ребенок, посетивший мероприятия кинофорума, найдет свою историю, которая не оставит его равнодушным", - сказала президент благотворительного фонда "Детский киномай" Лидия Евтушенкова.

Церемония открытия пройдет 7 сентября в концертном зале "Русский дом" с участием актеров театра и кино Нодара Джанелидзе, Егора Кутенкова, Валерия Ивакова, Анны Багмет, детского писателя Анны Игнатовой, музыканта-мультиинструменталиста Антона Котикова, а также юных музыкантов - стипендиатов фонда поддержки искусств "Арт линия".

"В программу кинопоказов включены фильмы для детской, юношеской и семейной аудитории, снятые за последние несколько лет российскими режиссерами Игорем Копыловым, Евгением Татаровым, Кареном Захаровым и Арменом Ананикяном, Анной Сичинской и другими. В их числе "Золотая бронза", "Ничей", "Артек. Большое путешествие", "Осторожно, дети!". Всего в рамках кинофорума зрители смогут бесплатно увидеть 26 фильмов", - подчеркнули организаторы.

Фонд создан в 2009 году и 14 лет организует киноакции в разных городах России - в Москве, Смоленске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове-на-Дону, Горно-Алтайске, Петрозаводске, Костроме, Казани, Туле и Коломне. Участниками благотворительных мероприятий становятся дети из школ-интернатов, детских домов, общеобразовательных школ, многодетных и патронатных семей.