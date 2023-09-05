Чернышенко сообщил, что цифровизация повысила удовлетворенность жизнью у россиян на 10-30%

По словам вице-премьера, благодаря цифровизации средний гражданин экономит 15-30 минут на поездке в общественном транспорте за услугами

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Цифровизация способствует повышению удовлетворенности граждан России своей жизнью - по имеющимся данным, такой рост можно оценить в диапазоне от 10% до 30%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Пятом форуме социальных инноваций регионов.

"Цифровая трансформация социальной сферы - один из приоритетов, который определен указом президента о национальных целях развития. Ускоренная цифровизация способствует развитию "умных" городов - и, конечно, цифровизация регионов оказывает значительное влияние на комфорт жизни граждан в субъектах. Во-первых, что мы видим, растет удовлетворенность людей качеством жизни - от 10% до 30%, очень серьезный вклад", - отметил Чернышенко.

По данным вице-премьера, благодаря цифровизации средний гражданин экономит 15-30 минут на поездке в общественном транспорте за услугами. Личные кабинеты на портале "Госуслуги" имеют более 100 млн человек. С опережением на два года завершены работы по поручению президента РФ Владимира Путина по переводу в электронный вид массовых социально значимых услуг федерального уровня.

За истекший год почти 18 млн человек обратились через интернет за социальными выплатами и льготами и получили их. Более 100 млн человек записались к врачу онлайн, и в 2024 году на портале будет запущен полноценный цифровой профиль пациента. Почти 600 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление в вузы онлайн, и число поступающих на бюджетные места через портал "Госуслуги" в 2023 году возросло почти в два раза. К интернету подключено более 75 тыс. социально значимых объектов, в том числе около 46 тыс. школ имеют безопасный широкополосный интернет. Обеспечивается оказание универсальных услуг связи в малых населенных пунктах, где проживают 100-500 человек. Чернышенко также отметил, что более 9 млн молодых людей в возрасте 14-22 лет оформили себе льготную электронную Пушкинскую карту, с помощью которой посетили музеи, выставки и концерты.

Потенциал рынка цифровых решений для "умных" городов и регионов, по данным вице-премьера, составляет более 850 млрд рублей.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 5-8 сентября.