Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Как сообщили в Союзе православных журналистов, "рейдеры сломали входные ворота и служебный вход в алтарь"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь святого Николая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Шпола Черкасской области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"2 сентября 2023 года представители ПЦУ захватили Свято-Николаевский храм в городе Шпола. Орудуя молотками, кувалдами и болгарками, рейдеры сломали входные ворота и служебный вход в алтарь", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

СПЖ также опубликовал видео, на котором запечатлено, как верующие УПЦ не могут попасть на территорию храма и подают заявление против раскольников в полицию.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.