В Калмыкии вручили премии преподавателям национального языка

Их сумму увеличили до 100 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 5 сентября. /ТАСС/. Региональные премии лучшим преподавателям калмыцкого языка и учащимся Калмыкии, увеличенные до 100 тыс. рублей, впервые вручили во вторник в Элисте. Чествование состоялось на торжественном заседании, приуроченном к празднованию Дня национальной письменности, который в регионе отмечают 5 сентября, сообщила ТАСС министр образования и науки региона Булган Ангирова.

"В этом году Калмыкия отмечает 375-летие создания ойрат-калмыцкой письменности "тодо бичиг" (с монгольского - "ясное письмо"). В республике сегодня многое делается для сохранения калмыцкого языка, повышения его престижа как государственного, содействия его сохранению и развитию. По инициативе главы республики Бату Хасикова премии лучшим жителям региона, вносящим вклад в это важное дело, - педагогам, ученикам, - увеличили в 10 раз, до 100 тыс. рублей. Сегодня в честь знаменательной даты мы их вручили", - сказала она.

Премии главы Республики Калмыкия "Келни билг" (переводится с калмыцкого как "знатоки языка", "мастера речи") вручены по четырем номинациям. В номинации "Лучший учитель калмыцкого языка и литературы" ее получил Гол Серятыров из Тугтунской школы имени Б. Б. Дорджиева Кетченеровского района, среди воспитателей звание лауреата присвоили Екатерине Балакаевой из Элистинского детского сада №24. В номинации "Лучший ученик - знаток калмыцкого языка" награду получил Александр Семенов из Шаттинской школы Кетченеровского района, а Хейчи Окаевич и Эльзята Манджиевна Уташовы из столицы республики стали лауреатами премии среди семей, уточнила министр.

"Тодо бичиг" - письменность, созданная в 1648 году на основе старомонгольского письма ойратским просветителем, буддийским монахом Зая-Пандитой для приближения письменности к произношению, а также упрощения записи санскритских и тибетских заимствований, широко использовавшихся в религиозных текстах. На "тодо бичиг" записаны, в частности, многие главы героических эпосов "Гэсэр" и "Джангар", ойратские (калмыцкие) версии древнеиндийской "Рамаяны", сборники индийских сказок "Панчатантра", тексты буддийской канонической энциклопедии "Ганджур" и "Данджур" и многие другие памятники устной и письменной литературы народов Центральной Азии.