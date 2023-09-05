Путин поблагодарил волонтеров и организации, участвующие в восстановлении городов Донбасса

Президент напомнил, что во время Великой Отечественной войны "был дан старт и шефскому движению тыловых городов над освобожденными территориями"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность волонтерам и организациям, которые принимают участие в восстановлении городов новых регионов страны.

"Специальная военная операция продолжается, но многие регионы, крупные российские города, предприятия снова берут шефство над объектами и даже целыми населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Большие ресурсы направлены на строительство новых домов, школ, больниц. Со всей страны идут поставки гуманитарной помощи жителям", - сказал президент на заседании российского оргкомитета "Победа".

"Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, в этой деятельности: волонтеров, государственные и частные и общественные организации, в том числе недавно созданный фонд "Защитники Отечества", - отметил Путин.

Глава государства напомнил, что 80 лет назад, во время Великой Отечественной войны, "был дан старт и шефскому движению тыловых городов над освобожденными территориями", создавались фонды помощи людям, которые там жили. "И все это, конечно же, очень созвучно нынешней ситуации", - акцентировал внимание Путин.

Президент РФ обратил внимание, что нынешний год - это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, "переломных Сталинградской и Курской битв, освобождения Кавказа и Донбасса". Как указал глава государства, "есть еще одна знаковая годовщина" - в 1943 году вышло постановление, с которого "началось масштабное возрождение инфраструктуры городов, сел, деревень".

"Считаю, что вклад предприятий в решение этой задачи также надо учитывать при рассмотрении заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", - подчеркнул Путин.