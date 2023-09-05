СМИ сообщили о планах Индии официально называть страну Бхарат

Как сообщил телеканал Times Now, правительство планирует внести резолюцию с требованием использовать термин "Бхарат" в качестве официального наименования государства в ходе специальной сессии парламента, которая намечена на 18-21 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии планирует внести резолюцию с требованием использовать термин "Бхарат" (название Индии на хинди) в качестве официального наименования государства в ходе специальной сессии парламента страны, которая намечена на 18-21 сентября. Об этом сообщил индийский телеканал Times Now со ссылкой на источники в правящей Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти").

Государственными языками в Индии считаются хинди и английский, при этом на английском страна называется India, а на хинди - Бхарат. Первая статья индийской конституции гласит: "Индия, также Бхарат, является союзом штатов". Традиционно на официальном международном уровне использовалось английское название, а внутри страны - название "Бхарат".

Впервые в истории независимой Индии термин "Бхарат" был использован для международной аудитории в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на котором ожидаются лидеры государств "Большой двадцатки" (G20). "Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу, 9 сентября <...>", - говорится в тексте официальных приглашений иностранных лидеров.

Изменение международного названия Индии является одним из пунктов программы стоящей на националистических позициях Индийской народной партии. Представители политической силы считают, что международное название страны является отсылкой ко временам британской колонизации.