Путин предложил подготовить выставку документов времен Великой Отечественной войны

Президент России напомнил о проведении несколько лет назад подобной выставки под названием "100 раритетов российской государственности"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил организовать выставку редких документов времен Великой Отечественной войны по примеру выставки "100 раритетов российской государственности". С такой идеей глава государства выступил на заседании оргкомитета "Победа".

Он напомнил, что выставка "100 раритетов российской государственности" прошла несколько лет назад в московском Манеже, на ней Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. "Многие из них впервые покинули архивные хранилища. Даже для увлеченных историей людей экспозиция стала почти сенсацией", - отметил Путин.

"Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны, собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боев на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии, для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов".