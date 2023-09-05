СПЧ проведет международную конференцию к 75-летию Всеобщей декларации прав человека

По словам главы совета Валерия Фадеева, нельзя отказываться от доктрины прав человека, которая стала органичной для России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ноябре проведет международную конференцию, приуроченную к 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Об этом глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил журналистам.

"В этом году исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека, 21 ноября мы проводим большую международную конференцию с приглашением иностранных участников, с приглашением послов, ведущих российских специалистов. Мы считаем, что это очень важный документ, он фактически лежит в основе второй главы нашей конституции, и это хорошая глава", - сказал Фадеев.

По его словам, нельзя отказываться от доктрины прав человека, которая стала органичной для РФ.

"Другое дело, что слишком часто доктрина прав человека используется Западом для вмешательства во внутренние дела государств, это тоже факт. МИД России собирает сотни свидетельств использования доктрины прав человека для вмешательства во внутренние дела самых разных стран. Мы считаем, что не нужно дискредитировать доктрину прав человека и превращать ее в такое обыденное оружие, надо деликатнее к ней относиться. В том числе этот вопрос мы будем обсуждать на конференции", - сказал Фадеев.

Он отметил, что в мире существуют разные подходы к правам человека, есть несколько деклараций, в том числе арабская, исламская, африканская, которые "не отрицают Всеобщую декларацию прав человека, но как-то по-своему ее интерпретируют". "Надо с уважением относиться к этим документам: и к арабам, и к африканцам, и к азиатам, ко всем. И этот мотив тоже будет звучать на конференции", - сказал Фадеев.