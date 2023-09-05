РАН одобрила присвоение 10 городам звания города трудовой доблести

Президент РАН Геннадий Красников сообщил, что в 2023 году претендентами на звание стали сравнительно небольшие города, которые тем не менее заняли значимое место в системе оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук одобрила предложение о присвоении 10 городам РФ почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников во вторник на заседании Российского организационного комитета "Победа", докладывая о проделанной академической экспертизе по присуждению звания.

"В нынешнем году в Российскую академию наук поступили заявки на присвоение звания города трудовой доблести 28 городам. По итогам тщательной экспертизы все они получили положительное заключения. Вместе с тем предлагаем остановиться на следующих 10 претендентах. Это города Подольск, Владимир, Воткинск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Новомосковск, Рязань, Рубцовск, Ханты-Мансийск и Находка", - рассказал Красников.

Как отметил глава РАН, в Подольске во время Великой Отечественной войны производилось минометы и боеприпасы, на средства горожан был построен бронепоезд "Подольский рабочий". Во Владимире выпускались авиационные приборы, спецавтомобили, мотоциклы, было произведено 15 млн боеприпасов, солдатские медальоны. За несколько месяцев 1943 года в городе был построен новый тракторный завод. Владимирцы строили оборонительный обвод Суздаль - Небылое - Владимир - Судогда осенью 1941 года.

В городе Воткинске Удмуртской АССР была изготовлена каждая девятая пушка войны и более 160 тыс. тонн стали. Кузбасский город Прокопьевск дал 31 млн тонн угля. В Улан-Удэ были выпущены 283 истребителя Ла-5, этот город стал центром заготовки мясных консервов. В городе Новомосковске (тогда Сталиногорск) Тульской области взорванный при отступлении 1941 года химкомбинат был восстановлен за год.

В алтайском городе Рубцовске за три года было произведено 1,5 млн корпусов мин и сотни тысяч саперных лопат. Рязань выпускала более миллиона мин в месяц, 20% от потребности фронта, а также за войну произвела более 15 млн комплектов белья и обмундирования, свыше миллиона пар обуви. Ханты-Мансийск и Находка стали центрами добычи и переработки рыбы, основными поставщиками рыбных консервов. Рыбаки Находки предприняли дальние рыболовные экспедиции к берегам Камчатки и Сахалина.

Академик Красников также отметил, что в 2023 году претендентами на звание стали сравнительно небольшие города, которые тем не менее заняли значимое место в системе оборонно-промышленного комплекса.