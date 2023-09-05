Делегацию ОП РФ не допустили к участию в конференции в Северной Македонии

Запросы членов ОП с просьбой пояснить причины такого решения сотрудники северомакедонского МИД и постоянного представительства страны при ОБСЕ предпочли проигнорировать

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Делегации Общественной палаты (ОП) РФ было отказано в участии в международной конференции по теме "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин", которая проходит 5-6 сентября в Северной Македонии. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"Члены палаты в срок и в полном объеме выполнили все регистрационные требования, однако вместо подтверждения участия получили от организаторов конференции письмо с отказом: якобы все представители некоммерческого сектора должны иметь отдельное приглашение от действующего председательства ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Запросы членов ОП РФ с просьбой пояснить причины подобного решения сотрудники северомакедонского МИД и постоянного представительства страны при ОБСЕ предпочли проигнорировать, уточняется в сообщении.

В 2022 году российские общественники дважды столкнулись с отказом в регистрации на мероприятия регулярных форматов ОБСЕ по правочеловеческому измерению, традиционно являющихся площадкой для неполитизированного диалога всех заинтересованных сторон.