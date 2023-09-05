Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 10 населенным пунктам

Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 10 населенным пунктам.

Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

"Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были сегодня высказаны, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией. Прошу отразить это в соответствующих документах", - сказал президент на заседании оргкомитета "Победа", где рассматривались в том числе заявки на присвоение почетных званий этим 10 городам.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу - то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.