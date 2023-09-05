5 сентября, 13:14,
обновлено 5 сентября, 13:19

Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 10 населенным пунктам

Станислав Красильников/ ТАСС
Владимир
© Станислав Красильников/ ТАСС

Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 10 населенным пунктам.

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Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

"Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были сегодня высказаны, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией. Прошу отразить это в соответствующих документах", - сказал президент на заседании оргкомитета "Победа", где рассматривались в том числе заявки на присвоение почетных званий этим 10 городам.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу - то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТульская областьАлтайский крайУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
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