В России показатель по диспансеризации выполнили на 50% от плана

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин заявил, что до конца года необходимо создать все условия для комфортного проведения медосмотров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Показатель по прохождению россиянами диспансеризации и профилактических осмотров по итогам семи месяцев выполнен на 50% от плана на 2023 год. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Мы в этом году поставили себе амбициозный показатель - практически 87 млн человек, на следующий год - это почти 103 млн человек <…>. Могу сказать, что пока что этот показатель за семь месяцев выполнен только наполовину", - сказал он на V Форуме социальных инноваций регионов.

По словам Камкина, до конца года необходимо создать все условия для комфортного проведения медосмотров.

Он также сообщил, что на регистрации находится приказ, регламентирующий порядок прохождения диспансеризации. Этот документ даст возможность проходить ее не только по месту прикрепления, но и "с помощью выездных форм работы" - на работе либо по месту учебы сотрудника. Данные о проведении диспансеризации направят в личный кабинет пациента и больницу, где он прикреплен.

"С министерством промышленности и торговли уже с этого года разработали техническое задание на создание специальных передвижных мобильных комплексов, которые будут укомплектованы всем необходимым оборудованием и способны приезжать на крупные предприятия, организации, крупные образовательные организации, там разворачиваться и организовывать проведение профилактических осмотров уже непосредственно по месту работы или учебы граждан", - добавил Камкин.

Минздрав совместно с Институтом профилактической медицины и терапии разработал для медицинских бригад схемы для проведения осмотров. "Уже в этом году первые 50 таких автомобилей, укомплектованных всем необходимым для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, появятся в первых регионах", - пояснил замминистра.