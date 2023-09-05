АСИ и Петербург разработают профстандарт специалиста по промышленному туризму

Над проектом работала группа из 20 экспертов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга совместно разработают профессиональный стандарт специалиста по промышленному туризму. Об этом сообщается на сайте городского комитета по развитию туризма.

"Инициатором создания новой, актуальной сегодня профессии совместно с АСИ стал Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга. Профессиональный стандарт специалиста по промышленному туризму призван упорядочить процесс подготовки профессионалов в сфере промышленного туризма. Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации (то есть уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности", - говорится в сообщении. После разработки и экспертизы профессиональный стандарт принимается в виде нормативного правового акта, утверждаемого Министерством труда и социальной защиты РФ.

Отмечается, что над проектом профессионального стандарта специалиста по промышленному туризму в период с 28 августа по 2 сентября работала группа из 20 экспертов - представителей АСИ, Минпромторга РФ, руководителей региональных команд - лидеров акселератора АСИ по промтуризму, туроператоров и представителей предприятий, тиражирующих лучшие практики развития промышленного туризма. Разработка стандарта ведется также при участии международного некоммерческого партнерства "Профессиональное образование - XXI веку".

"Создание профстандарта является логичным следующим шагом по развитию промышленного туризма в РФ. Сегодня в рамках инициативы "Открытая промышленность" в 50 российских регионах разработаны профориентационные и экскурсионные программы, маршруты, программы обмена опытом, более 500 российских предприятий самых различных отраслей открыты для посещений. Полторы тысячи специалистов прошли обучение в рамках двух акселерационных программ АСИ. А по образовательной программе, которую мы реализуем совместно с Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга, квалификацию "специалист по развитию промышленного туризма" до конца 2023 года получит еще тысяча человек", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

В комитете добавили, что Петербурге стал площадкой для запуска профстандарта и новой образовательной программы по промышленному туризму неслучайно. "Одно за другим предприятия открывают свои двери для гостей, знакомя их с городом на Неве с новой стороны, и промышленный туризм на глазах набирает все большую популярность. <…> Мы хотим помочь профессионалам турбизнеса воспитать молодое поколение специалистов, которое будет разрабатывать новые проекты, маршруты", - приведен в сообщении комментарий председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

О Центре компетенций

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства был учрежден в Санкт Петербурге в 2022 году. Основные задачи - сбор и экспертиза инновационных идей, развитие нормативно-правовой базы подготовки специалистов, расширение взаимодействия с иностранными партнерами. Деятельность центра реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в сотрудничестве с ведущими профильными вузами, представителями образовательно-туристского кластера и бизнес-сообщества дружественных стран. В стартовом 2022 году по программам центра свою квалификацию повысили более 570 представителей туротрасли.