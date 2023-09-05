ТГУ намерен помогать иностранным студентам с оплатой жилья

Ректор вуза Эдуард Галажинский сообщил, что сумма стипендии составит 10-15 тыс. рублей

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Иностранные студенты смогут на конкурсной основе получать стипендии для оплаты жилья в Томске. Средства для этого Томский государственный университет (ТГУ) будет выделять из своего эндаумент-фонда, сообщил журналистам ректор вуза Эдуард Галажинский.

"У нас не очень высокий уровень оплаты за жилье, но тем не менее, из стран Юго-Восточной Азии - Лаос, Вьетнам, Малайзия - многие ребята нуждаются в такой поддержке дополнительной. На уровне 10-15 тыс. рублей [стипендию] мы планируем ввести", - сказал Галажинский, отметив, что в других российских вузах такого инструмента поддержки иностранных студентов нет.

Он пояснил, что для этого в эндаумент-фонде вуза будет создан еще один целевой капитал, направленный именно на поддержку иностранных студентов. Стипендии - только один из инструментов, в дальнейшем появятся и другие.

В пресс-службе ТГУ пояснили ТАСС, что целевой капитал будет сформирован в течение года, после чего в вузе смогут определить количество и точный размер стипендий. Сейчас в ТГУ обучаются более 3,5 тыс. иностранцев.

"Сегодня в Томске обучается большое количество иностранных студентов, у нас очень высокая доля таких ребят. Среди них очень много талантливых, интересных, с большим потенциалом студентов, которые очень лояльны к России, они являются нашими амбассадорами, они понесут наши технологии и знания в свои страны. И в этом плане мы тоже создаем новые инструменты поддержки таких ребят, потому что это геополитический и стратегический ресурс развития нашей страны", - отметил Галажинский.

Эндаумент-фонд ТГУ был создан в 2010 году, его используют на стипендиальные программы, гранты на обучение, развитие социальной, образовательной, научной инфраструктуры, издательскую деятельность, а также поддержку структурных подразделений, например, вузовского Ботанического сада. Целевой капитал составляет почти 180 млн рублей.