5 сентября, 13:45
Единый день голосования

В ОП подписали соглашение о наблюдении за выборами в местах принудительного содержания

Ежегодно палата вместе с членами ОНК организует такое наблюдение

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием и координационный совет общественных наблюдательных комиссий (ОНК) субъектов РФ при ОП РФ подписали соглашение об обеспечении общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Церемония подписания прошла в ОП РФ.

Как отметил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, это традиционное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения наблюдения за выборами.

"Наблюдение организовано и в местах принудительного содержания, потому что у нас голосуют все категории граждан, которые имеют на это право. И мы везде обеспечиваем общественный контроль", - сказал Григорьев.

Он отметил, что ежегодно палата вместе с членами ОНК организует такое наблюдение. "Наши коллеги из ОНК направляются общественными палатами [на выборы], мы даем им направления, они присутствуют в местах принудительного содержания и обеспечивают контроль за выборами", - пояснил он.

Председатель координационного совета ОНК Александр Воронцов в свою очередь добавил, что в регионах с членами комиссий обсуждались вопросы наблюдения за процедурой голосования. "Соответственно, коллеги к этому готовы", - сказал Воронцов. Он напомнил, что по законодательству голосование в таких местах будет проходить в течение одного дня. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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