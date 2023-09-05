Несколько улиц в районе стадиона "Лужники" закроют для проезда 9 сентября

Ограничения связаны с концертом ко Дню города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Участки на нескольких улицах в районе стадиона "Лужники" в Москве будут закрыты для проезда в субботу. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 08:00 9 сентября и до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки на ряде улиц в районе стадиона "Лужники". Это связано с проведением праздничного концерта, посвященного Дню города", - говорится в сообщении.

Так, с 18:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки: Проектируемый пр. № 2309 от ул. Усачева до ул. Доватора; ул. Савельева от ул. Усачева до ул. Доватора; ул. Доватора от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.; ул. 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора; ул. 3-я Фрунзенская от ул. Доватора до ул. Ефремова; ул. Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой ул.; Трубецкая ул. от ул. Ефремова до Комсомольского просп.; пер. Хользунова от Несвижского пер. до Комсомольского просп.; дублер Комсомолького просп. от пер. Хользунова до д. 20, стр. 1 по Комсомольскому просп. С 08:00 будет перекрыт съезд с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора.

Также будут недоступны несколько парковок, в частности, на улицах Савельева, Усачева, Доватора, 10-летия Октября, Хамовнический вал, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой.

По случаю 876-го дня рождения Москвы в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".