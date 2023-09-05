Соцфонд запустит в 2024 году первую очередь единой цифровой платформы

Она позволит собрать всю информацию о человеке, чтобы проактивно и беззаявительно его обслуживать

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России планирует в 2024 году запустить первую очередь единой цифровой платформы. Она позволит собрать всю информацию о человеке, чтобы проактивно и беззаявительно его обслуживать, сообщил председатель фонда Сергей Чирков на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Следующий этап нашего развития - это социальное казначейство и цифровая платформа. Цифровая платформа - это не просто инструмент для назначения мер, здесь будет вся информация, которая будет требоваться нам для проактивного и беззаявительного обслуживания человека. <...> Эта работа проводится успешно, и уже с нового года запускаем первую очередь этой цифровой платформы вместе с Ростелекомом и Минтрудом", - сказал он.

Также глава Соцфонда уточнил, что сейчас ведомство оказывает 44 электронные услуги, а на портале госуслуг доступно 116 подуслуг и сервисов Соцфонда.

По данным из презентации Чиркова, более 85% всех выплат назначается всего по одному заявлению, а восемь мер поддержки предоставляются беззаявительно (в 2024 году их число увеличится до 10). В числе беззаявительных услуг - предоставление материнского капитала, оформление СНИЛС для детей, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), федеральная соцдоплата, пенсия по инвалидности. В следующем году к ним прибавятся также пенсии по случаю потери кормильца и надбавки за северный стаж.