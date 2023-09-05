Музей Победы надеется на создание Национального центра исторической памяти в 2024 году

По словам директора музея Александра Школьника, центр будет заниматься "формированием в российском обществе идеологического иммунитета"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директор Музея Победы Александр Школьник надеется, что Национальный центр исторической памяти будет создан и получит финансирование уже в 2024 году. Об этом он сообщил на заседании российского организационного комитета "Победа" под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Необходима площадка или, я бы даже сказал, оперативный штаб, способный консолидировать усилия в области сохранения исторической памяти, блокировать попытки фальсификации истории. Считаем, что таким оперативным штабом и должен стать Национальный центр исторической памяти, который объединит возможности и ресурсы всех, кто считает своим долгом и делом совести защищать интересы России и ее будущее", - сказал Школьник. "Надеемся, что центр будет создан, зарегистрирован и получит финансирование уже в 2024 году", - добавил он.

По словам Школьника, центр будет заниматься "формированием в российском обществе идеологического иммунитета". "В его основе будет так называемая база знаний, в создании которой примет участие научное сообщество. Признанные стандарты восприятия и оценки важнейших исторических событий, персоналий станут основой для их дальнейшего распространения и внедрения в государственные программы, которые уже сегодня успешно реализуются", - подчеркнул он.

Директор музея отметил, что все активности центра должны быть приоритетно обращены к молодежи. "По сути, центр должен стать одним из институтов воспитания детей и молодежи. Нам необходим перевод исторических цифр и фактов в эмоции, впечатления и убеждения. Мы должны превратить историческую науку, сухие архивные данные, документы в материал доступного знания и инструмент публичного диалога. Для этого центру предстоит создать творческое, медийное, научное, экспертное сообщество, готовое к сотрудничеству на системной основе. Считаем важным привлечение к этой работе непосредственных участников исторически значимых событий, в первую очередь героев СВО", - рассказал он.

Как сообщала в ноябре прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова, структуру национального центра планируется сформировать на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут формирование базы данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", масштабные выставки "Подвиг народа", экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство "Победа.РФ", детский образовательный центр и кинотеатр "Поклонка", штаб-квартира движения "Бессмертный полк России".