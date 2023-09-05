В Габоне после распоряжения главы переходного периода освободили первого политзаключенного

На свободу вышел лидер профсоюзного объединения госслужащих Габона Жан Реми Яма

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер профсоюзного объединения госслужащих Габона Жан Реми Яма стал первым освобожденным по амнистии политзаключенным. Об этом сообщил портал Gabonactu.

Ранее президент переходного периода Габона Брис Клотер Олиги Нгема, пришедший к власти в результате государственного переворота, распорядился провести амнистию политзаключенных.

Как отмечает Gabonactu, глава профсоюзного объединения госслужащих, а также президент Национального союза ученых-преподавателей был арестован в феврале прошлого года в аэропорту Либревиля на пути в Сенегал по подозрению в "злоупотреблении доверием". По словам его семьи, арест был политически мотивирован.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила о приходе к власти, среди мятежников представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Мятежники отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба, распустили правительство, приостановили работу других республиканских институтов. Военные заявили, что президент находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей. В день переворота его руководители создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял в стране всю полноту власти. Руководителем комитета был назначен Нгема.