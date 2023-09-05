В Дагестане более 10% школ находятся в аварийном состоянии

Министр образования и науки региона Яхья Бучаев сообщил, что в таком состоянии функционируют 143 школы

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 140 школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии. Это более 10% от общего количества школ, заявил в прямом эфире из Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"В Республике Дагестан из общего количества - 1407 школ - на 2023 год в аварийном состоянии функционируют 143 школы (10,1%)", - сказал Бучаев.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона, проводится анализ ситуации со всеми аварийными школами республики. "По результатам до 1 декабря 2023 года в правительство республики будут представлены предложения по приведению аварийных школ в нормативное состояние путем проведения капремонта, реконструкции или строительства новых общеобразовательных организаций либо пристроек к ним", - добавили в пресс-службе.

Весной сообщалось, что на капремонт школ в Дагестане направят более 2,5 млрд рублей.