В Петербурге утвердили проект Пейзажного парка, учитывающий мнение жителей

Основная идея нового пространства - безопасный всесезонный лесопарк, который восстановит утраченные маршруты от жилой застройки к реке Охте на востоке города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Финальный проект Пейзажного парка с учетом пожеланий жителей города утвердили в Санкт-Петербурге. Открытие нового масштабного общественного пространства на востоке города запланировано на 2026 год, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

"При проектировании новой зеленой зоны были учтены мнения жителей. Новый парк появится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Благоустройство пройдет в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Открытие запланировано на 2026 год", - рассказали в пресс-службе.

Основная идея нового пространства - безопасный всесезонный лесопарк, который восстановит утраченные маршруты от жилой застройки к реке Охте на востоке Петербурга. Вдоль реки появится променад протяженностью 4 км.

Сам парк будет разделен на несколько функциональных зон: зона тихого отдыха с пляжем, зона со смотровыми площадками, зона с местами для пикников. Также там проложат экотропы с пирсом у воды, где будут проходить орнитологические экскурсии. Кроме того, организуют зону активного отдыха с веломаршрутом, площадками для экстремальных видов спорта и выгула собак, а также игровой зоной с рампа-мостом, горками и качелями. В событийной зоне установят сцену и кафе, а в спортивной можно будет играть в футбол, волейбол, заниматься воркаутом и другими активностями.

Зимой в зеленой зоне будут организованы коллективные лыжные прогулки, катание на коньках, зимняя рыбалка, занятия скандинавской ходьбой, тренировки по бегу. В парке также создадут игровые пространства, которые имитируют гнезда, берлоги и норы диких лесных животных. Одновременно они будут служить обсерваториями для наблюдения за реальными обитателями местной фауны. Сами игровые площадки сделают по эскизам детей, принимавших участие в общественных обсуждениях проекта благоустройства.

Всего с июня этого года проведено четыре встречи жителей с проектировщиками, где концепция Пейзажного парка изменялась с учетом озвученных предложений. К работам по созданию парка приступят после получения необходимых технических разрешений.