5 сентября, 14:30

Путин считает перспективным туризм на Чукотку и Колыму

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил президент, суровый климат требует особых подходов к освоению этих территорий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магаданская область, Чукотка и Якутия в перспективе могут быть очень привлекательны для туристов благодаря своей уникальной природе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

"Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий. Вместе с тем уникальная природа этих мест привлекает туристов, это очевидно. В этом смысле у данных территорий есть огромные возможности", - считает глава государства.

Конечно, продолжил Путин, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства: строить гостиницы, улучшать качество сервиса, в целом заниматься благоустройством. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
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