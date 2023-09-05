Путин считает перспективным туризм на Чукотку и Колыму

Как отметил президент, суровый климат требует особых подходов к освоению этих территорий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магаданская область, Чукотка и Якутия в перспективе могут быть очень привлекательны для туристов благодаря своей уникальной природе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

"Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий. Вместе с тем уникальная природа этих мест привлекает туристов, это очевидно. В этом смысле у данных территорий есть огромные возможности", - считает глава государства.

Конечно, продолжил Путин, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства: строить гостиницы, улучшать качество сервиса, в целом заниматься благоустройством.