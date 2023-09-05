Религиовед назвал безумием демонтаж изображения Николая II с ворот монастыря в Киеве

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ заявил, что последний российский император и члены царской семьи являются признанными святыми не только для Русской православной церкви, но и "для всей полноты вселенской православной церкви"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Последний российский император Николай II и члены царской семьи являются признанными святыми не только для Русской православной церкви, но и для всей полноты вселенской православной церкви и удалять изображение царя-страстотерпца из храма является "совершенно безумной историей". Такое мнение высказал ТАСС член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, глава интеллектуального клуба "Катехон" Аркадий Малер, комментируя демонтаж с ворот Покровского монастыря в Киеве скульптуры Николая II.

Ранее в Telegram-каналах был выложен документ - ответ Службы безопасности Украины (СБУ) депутату Верховной рады Ростиславу Павленко на его запрос о "недопустимости" изображения на воротах киевской обители императора Николая II. В письме СБУ указывается, что по указанию управляющего Киевской епархией Украинской православной церкви (УПЦ) Покровский женский монастырь провел работы по демонтажу входных ворот Свято-Покровского собора обители, в которые была "вмонтирована" скульптура Николая II.

"Эта история совершенно безумная, прямо скажем. Дело в том, что, вообще-то, государь Николай II канонизирован всей полнотой архиереев Московского патриархата в 2000 году (в лике святых страстотерпцев - прим. ТАСС), и напомню, что все поместные церкви, православные всего мира поддержали это решение, поэтому Николай II является каноническим святым всей полноты вселенской православной церкви. А уж Украинская православная церковь как часть Русской православной церкви тем более это решение поддержала", - сказал Малер.

По его словам, во время своих прошлых поездок на Украину он неоднократно видел в разных храмах в Киеве, Одессе и других городах иконы царской семьи и лично Николая II, что свидетельствует о большом почитании царственных страстотерпцев на Украине.

Те, кто совершают подобное тому, что было сделано в Покровском монастыре Киева, фактически отвергают святых своей собственной церкви, отметил собеседник агентства. "Это просто нонсенс. Потому что, извините, у вас должен быть не просто бюст или памятник - в вашем храме должна быть икона царской семьи, икона исповедников и новомучеников церкви Русской, а в центре этой иконы находится как раз царская семья", - добавил Малер.

В свою очередь замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя демонтаж скульптуры Николая II с ворот Покровского монастыря, написал в своем телеграм-канале, что "кого-то оскорбляют кресты в публичном пространстве, а кто-то "зачищает" более неугодных святых". По словам Кипшидзе, УПЦ "виновата" перед властями уже тем, что продолжает чтить имена общих для русского и украинского народа святых. Кипшидзе предположил, что "на страстотерпце царе Николае дело не закончится" и "все будет зависеть от готовности далее следовать воле властей".