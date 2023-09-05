В Курске отремонтировали поврежденный после атаки беспилотника многоквартирный дом

В пресс-службе правительства региона сообщили, что с учетом необходимо восстановить еще 18 частных домов в четырех районах области

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Строители завершили ремонтные работы в многоквартирном доме в Курске, получившем повреждения в ночь на 27 августа в результате атаки украинского беспилотника, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"В Курске завершены восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Карла Маркса. Оперативно были выполнены замеры разбитых окон, изготовлены новые. В кратчайшие сроки специалисты заменили в пострадавших квартирах оконные блоки, восстановили поврежденное остекление семи балконов", - говорится в сообщении.

Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата в ночь на 27 августа, никто из жителей не пострадал.

Также за минувшую неделю в Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах, где фиксировали обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, отремонтировали пять кровель в частных домах, смонтировали 94 м заборов. В поселке Глушково в многоквартирном доме заменили подъездную дверь, также двери заменили в поврежденных частных домах в поселке Теткино. С учетом последствий обстрела 2 сентября необходимо восстановить еще 18 частных домов в четырех районах Курской области.