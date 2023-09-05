В Дагестане ко дню рождения Гамзатова пройдет трехдневный фестиваль "Наш Расул"

В пресс-службе министерства культуры региона сообщили, что на одном из центральных проспектов Махачкалы планируется выставка-продажа книг поэта и народные подворья

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль художественного творчества "Наш Расул" к 100-летию поэта Гамзатова в течение трех дней пройдет в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

"В честь векового юбилея народного поэта республики 8,9,10 сентября в Махачкале пройдет фестиваль художественного творчества "Наш Расул", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из центральных проспектов Махачкалы планируется выставка-продажа книг Гамзатова и народные подворья. "На проспекте Расула Гамзатова для жителей и гостей республики [организуют] выставку-продажу книг Расула Гамзатова, арт-проект с участием детей и молодежи, народные подворья, цирковую площадку, "Поэтический микрофон", ярмарку мастеров народных художественных промыслов, сувенирные лавки", - добавили в пресс-службе.

О ремонте Дома писателей

Как сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев, к 100-летию поэта в городе также завершили ремонт Дома писателей.

"Мероприятия, посвященные памяти поэта, в юбилейный год проходят по всей стране и за границей, а основные, конечно, на его малой родине - в Дагестане. Одним из таких мероприятий является ремонт Дома писателей в Махачкале, расположенный в исторической части дагестанской города - на улице Буйнакского. Современники Расула Гамзатова говорят, что поэт лично курировал уникальный проект здания. Сегодня мы завершили здесь ремонт", - написал Темуркаев.

По его словам, основной целью ремонта было восстановление исторического облика и улучшение характеристик старого здания, которое имеет культурную и историческую ценность.

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селении Цада. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе - "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.