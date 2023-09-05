Путин предложил развивать на Дальнем Востоке телемедицину

По словам президента, для этого можно использовать опыт Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Городам Дальнего Востока стоит развивать телемедицину, для этого можно использовать опыт Москвы, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

Он подчеркнул, что повышение доступности и качества услуг социальной сферы и прежде всего медицинской помощи - это важнейший приоритет.

"Нужно задействовать имеющиеся наработки в сфере высоких технологий, которые позволяют проводить консультации дистанционно, с привлечением квалифицированных специалистов, проживающих в других населенных пунктах. И здесь предлагаю активнее использовать успешный опыт Москвы, в том числе расширять взаимодействие со столичным Центром диагностики и телемедицины", - обозначил задачу президент. "Знаю, что в Анадыре такая работа уже началась", - добавил он.

Одна из самых острых проблем Дальнего Востока - транспортная доступность территорий. Это связано с большими расстояниями, сложными климатическими условиями. Нередко добраться из одного населенного пункта в другой можно только авиатранспортом.

Доукомплектование больниц

В заключительной части совещания Путин вновь вернулся к теме медицины. "Для улучшения доступности и качества медицинской помощи прошу для городов Магадан и Анадырь принять планы-графики по доукомплектованию местных больниц и поликлиник медицинскими специалистами, а также предусмотреть механизмы материального стимулирования их труда. Прошу сделать так, чтобы это все не повисло в воздухе", - поставил задачу президент. "Реализацию этих мер необходимо обеспечить уже со следующего года", - добавил он.