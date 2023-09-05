В Белоруссии упростили порядок регистрации китайских БАДов

Для включения добавок в госреестр достаточно предоставить заявление и копию документа китайского органа о безопасности и допуске к обращению

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии установило упрощенный порядок регистрации китайских биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщила пресс-служба китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением утвердил положение о государственной регистрации биологически активных добавок к пище производства КНР. В соответствии с положением БАДы, произведенные и зарегистрированные в Китае, проходят госрегистрацию в Беларуси по принципу "признания регистрации в КНР", - говорится в сообщении.

Для включения добавок в государственный реестр достаточно предоставить заявление и копию документа китайского органа о безопасности и допуске к обращению. Как указывает пресс-служба, процедура займет не более пяти дней и будет бесплатной. "Заявителем такой упрощенной процедуры сможет выступить юридическое лицо, зарегистрированное на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Белоруссии подписал меморандум с китайской стороной по вопросу строительства в индустриальном парке "Великий камень" центра распространения китайской традиционной и инновационной медицины.

Индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен около аэропорта Минска и пользуется самыми крупными налоговыми льготами в стране.