Генпрокуратура признала International Transport Workers Federation нежелательной в России

По данным ведомства, под эгидой солидарности с украинскими транспортниками организация проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность международной неправительственной организации International Transport Workers Federation. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания. С началом проведения специальной военной операции лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Установлено, что одним из основных направлений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом. По инициативе секции докеров, входящей в ее структуру, подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов", - отметили в прокуратуре.

Под эгидой солидарности с украинскими транспортниками организация проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину. С начала специальной военной операции различным подконтрольным Киеву структурам передано более $500 тыс. Кроме того, используя медиаресурсы, организация систематически размещает в информационном пространстве политизированные публикации, формируя негативный образ России за рубежом, добавили в Генпрокуратуре.