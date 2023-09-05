Волонтеры на 16 тыс. участках будут помогать людям с инвалидностью голосовать на выборах

По словам члена ЦИК РФ Николая Левичева, избиркомы работают над обеспечением доступности помещений для голосования маломобильных граждан, организацией сурдо-, тифлоперевода

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Для оказания помощи избирателям с инвалидностью на 16 тыс. избирательных участках в единый день голосования будут работать волонтеры. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Николай Левичев на заседании рабочей группы по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, которая прошла в ЦИК 5 сентября.

"Участие волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью планируется на 16 тыс. избирательных участках. Это 31% от общего количества участков", - сказал Левичев, которого цитирует пресс-служба комиссии.

По его словам, работа избиркомов по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью ведется по нескольким направлениям, в их числе обеспечение доступности помещений для голосования для маломобильных граждан, организация сурдо-, тифлоперевода.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь указал на важность этой работы. "Явка, конечно, тоже имеет значение, но человеку важно обеспечить саму возможность проголосовать и принять непосредственное участие в общественно-политической жизни страны", - подчеркнул он.

Булаев также добавил, что в ЦИК отметили, что комиссии, в первую очередь участковые, в ходе избирательной кампании налаживают систему, позволяющую каждому человеку вне зависимости от обстоятельств реализовать свое избирательное право. "Наш опыт позволяет найти решения, которые не по форме, а по сути, помогают людям", - заключил он.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.